سعر MetAIverse (METAIVERSE)
سعر MetAIverse (METAIVERSE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 793.71K. يتم تحديث سعر METAIVERSE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MetAIverse الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 395.32K
- تغيير سعر MetAIverse خلال اليوم هو -68.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.78M
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خلال اليوم، كان سعر MetAIverse مقابل USD هو $ -0.001721217199040446 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MetAIverse مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MetAIverse مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MetAIverse مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.001721217199040446
|-68.43%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MetAIverse: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+11.98%
-68.43%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Open Source AI Metaverse -- Simplified 3D AI Agent Creation Effortlessly build and interact with 3D AI agents to shape the future of virtual worlds. The Future of 3D AI Agents. MetaAIVerse is an open-source 3D framework designed to make the deployment and operation of AI agents effortless. Our mission is to empower creators and innovators by making the creation and interaction with AI agents seamless and accessible.
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