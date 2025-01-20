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سعر MetAIverse (METAIVERSE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 793.71K . يتم تحديث سعر METAIVERSE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MetAIverse الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 395.32K - تغيير سعر MetAIverse خلال اليوم هو -68.43% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.78M

أداء سعر MetAIverse (METAIVERSE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MetAIverse مقابل USD هو $ -0.001721217199040446 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MetAIverse مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MetAIverse مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MetAIverse مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.001721217199040446 -68.43% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MetAIverse (METAIVERSE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MetAIverse: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00266558$ 0.00266558 $ 0.00266558 عالية طوال الوقت $ 0.00266558$ 0.00266558 $ 0.00266558 تغير السعر (1 ساعة) +11.98% تغير السعر (1يوم) -68.43% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق MetAIverse (METAIVERSE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: