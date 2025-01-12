سعر MetaGuard (MTGRD)
سعر MetaGuard (MTGRD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.75K. يتم تحديث سعر MTGRD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MetaGuard الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.92K
- تغيير سعر MetaGuard خلال اليوم هو -0.77%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 562.22M
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خلال اليوم، كان سعر MetaGuard مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MetaGuard مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MetaGuard مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MetaGuard مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.77%
|30 يوم
|$ 0
|-18.74%
|60 يوم
|$ 0
|-36.03%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MetaGuard: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.60%
-0.77%
-13.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MTGRD Token is a crypto asset developed by Bitci Borsa Teknoloji Anonim Limited on Bitcichain. MTGRD Token is a Token aimed at improving the cybersecurity industry.
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