سعر MetaGods (MGOD)
سعر MetaGods (MGOD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.99K. يتم تحديث سعر MGOD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MetaGods الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.84
- تغيير سعر MetaGods خلال اليوم هو +0.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 14.13M
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خلال اليوم، كان سعر MetaGods مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MetaGods مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MetaGods مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MetaGods مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.52%
|30 يوم
|$ 0
|-2.08%
|60 يوم
|$ 0
|-0.83%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MetaGods: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.52%
-0.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Metagods is the world’s first Play-To-Earn 8-bit Action RPG built on the blockchain.
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