سعر MetaGaming Guild (MGG)
سعر MetaGaming Guild (MGG) المباشر لليوم هو USD 0.00141352. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MGG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MetaGaming Guild الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.65K
- تغيير سعر MetaGaming Guild خلال اليوم هو -8.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MetaGaming Guild مقابل USD هو $ -0.000124958844436296 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MetaGaming Guild مقابل USD هو $ -0.0008998892 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MetaGaming Guild مقابل USD هو $ +0.0001708722 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MetaGaming Guild مقابل USD هو $ +0.000485171436056874 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000124958844436296
|-8.12%
|30 يوم
|$ -0.0008998892
|-63.66%
|60 يوم
|$ +0.0001708722
|+12.09%
|90 يوم
|$ +0.000485171436056874
|+52.26%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MetaGaming Guild: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.15%
-8.12%
-48.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MetaGaming Guild (MGG) is one of the world's fastest growing GameFi guilds who's on a mission to make game finance fairer for the masses. MGG buys the best Non-Fungible Tokens (NFTs) from gaming startups and rents them out to a community of players through the scholarship program. With this, MGG scholars can access games without upfront costs, access early stage game tokens like VCs, and deploy their NFTs to automated yield.MGG has the support of renowned launchpads that release the strongest games such as DAO Maker, GameFi, Red Kite, Gamestarter, Starpunk and more. This gives MetaGaming Guild a privileged access to the best gaming assets in the industry. MGG stakers get exclusive access to the game tokens and NFTs through GameFi Vaults - the first form of game yield farming for blockchain games.
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