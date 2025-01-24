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سعر MetaGaming Guild (MGG) المباشر لليوم هو USD 0.00141352 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MGG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MetaGaming Guild الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.65K - تغيير سعر MetaGaming Guild خلال اليوم هو -8.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر MetaGaming Guild (MGG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MetaGaming Guild مقابل USD هو $ -0.000124958844436296 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MetaGaming Guild مقابل USD هو $ -0.0008998892 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MetaGaming Guild مقابل USD هو $ +0.0001708722 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MetaGaming Guild مقابل USD هو $ +0.000485171436056874 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000124958844436296 -8.12% 30 يوم $ -0.0008998892 -63.66% 60 يوم $ +0.0001708722 +12.09% 90 يوم $ +0.000485171436056874 +52.26%

تحليل سعر MetaGaming Guild (MGG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MetaGaming Guild: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00139223$ 0.00139223 $ 0.00139223 24 ساعة مرتفع $ 0.00157276$ 0.00157276 $ 0.00157276 عالية طوال الوقت $ 0.347749$ 0.347749 $ 0.347749 تغير السعر (1 ساعة) -0.15% تغير السعر (1يوم) -8.12% تغير السعر (7 أيام) -48.67%

معلومات سوق MetaGaming Guild (MGG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: