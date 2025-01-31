احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MGA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MGA.

سعر Metagame Arena (MGA) المباشر لليوم هو USD 0.00112185 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MGA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Metagame Arena الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 173.06 - تغيير سعر Metagame Arena خلال اليوم هو -2.49% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Metagame Arena (MGA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Metagame Arena مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Metagame Arena مقابل USD هو $ -0.0001937134 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Metagame Arena مقابل USD هو $ -0.0002823274 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Metagame Arena مقابل USD هو $ -0.001029225552626889 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.49% 30 يوم $ -0.0001937134 -17.26% 60 يوم $ -0.0002823274 -25.16% 90 يوم $ -0.001029225552626889 -47.84%

تحليل سعر Metagame Arena (MGA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Metagame Arena: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00108403$ 0.00108403 $ 0.00108403 24 ساعة مرتفع $ 0.00115115$ 0.00115115 $ 0.00115115 عالية طوال الوقت $ 6.45$ 6.45 $ 6.45 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) -2.49% تغير السعر (7 أيام) -4.83%

معلومات سوق Metagame Arena (MGA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: