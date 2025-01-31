سعر Metagame Arena (MGA)
سعر Metagame Arena (MGA) المباشر لليوم هو USD 0.00112185. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MGA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Metagame Arena الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 173.06
- تغيير سعر Metagame Arena خلال اليوم هو -2.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Metagame Arena مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Metagame Arena مقابل USD هو $ -0.0001937134 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Metagame Arena مقابل USD هو $ -0.0002823274 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Metagame Arena مقابل USD هو $ -0.001029225552626889 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.49%
|30 يوم
|$ -0.0001937134
|-17.26%
|60 يوم
|$ -0.0002823274
|-25.16%
|90 يوم
|$ -0.001029225552626889
|-47.84%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Metagame Arena: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
-2.49%
-4.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Metagame Arena Studio is a blockchain development company and the creators of the Prometheus NFT game,Prometheus is the first on-chain strategy Role Playing NFT game launched on BSC.
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