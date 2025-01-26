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سعر MetaDoge BSC (METADOGE) المباشر لليوم هو USD 0.00026639 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر METADOGE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MetaDoge BSC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 200.68 - تغيير سعر MetaDoge BSC خلال اليوم هو +0.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر MetaDoge BSC (METADOGE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MetaDoge BSC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MetaDoge BSC مقابل USD هو $ -0.0000166795 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MetaDoge BSC مقابل USD هو $ +0.0000034999 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MetaDoge BSC مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.20% 30 يوم $ -0.0000166795 -6.26% 60 يوم $ +0.0000034999 +1.31% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MetaDoge BSC (METADOGE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MetaDoge BSC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00026533$ 0.00026533 $ 0.00026533 24 ساعة مرتفع $ 0.00026718$ 0.00026718 $ 0.00026718 عالية طوال الوقت $ 0.00561942$ 0.00561942 $ 0.00561942 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.20% تغير السعر (7 أيام) -1.14%

معلومات سوق MetaDoge BSC (METADOGE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: