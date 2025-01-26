سعر MetaDoge BSC (METADOGE)
سعر MetaDoge BSC (METADOGE) المباشر لليوم هو USD 0.00026639. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر METADOGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MetaDoge BSC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 200.68
- تغيير سعر MetaDoge BSC خلال اليوم هو +0.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MetaDoge BSC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MetaDoge BSC مقابل USD هو $ -0.0000166795 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MetaDoge BSC مقابل USD هو $ +0.0000034999 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MetaDoge BSC مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.20%
|30 يوم
|$ -0.0000166795
|-6.26%
|60 يوم
|$ +0.0000034999
|+1.31%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MetaDoge BSC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.20%
-1.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MetaDoge is a dog universe based on the concept of the metaverse. MetaDoge is a crypto meme token based on the concept of the metaverse, where users own and control their own digital identity and assets in a decentralized, open-source environment. By holding MetaDoge tokens, users can explore the universe of dogs and collect digital dog-themed assets. MetaDoge also provides a secure environment for trading virtual items such as rare breeds of dogs or custom designed artwork. The community rewards network also allows users to earn rewards for activities such as voting or posting on social media. The goal is to create a fun, exciting world where people can meet, trade, and play together as dogs in an ever-evolving universe.
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