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سعر Metaderby Hoof (HOOF) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر HOOF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Metaderby Hoof الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.73 - تغيير سعر Metaderby Hoof خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Metaderby Hoof (HOOF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Metaderby Hoof مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Metaderby Hoof مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Metaderby Hoof مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Metaderby Hoof مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -10.06% 60 يوم $ 0 -6.23% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Metaderby Hoof (HOOF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Metaderby Hoof: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.15911$ 0.15911 $ 0.15911 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -10.06%

معلومات سوق Metaderby Hoof (HOOF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: