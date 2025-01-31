سعر Metaderby Hoof (HOOF)
سعر Metaderby Hoof (HOOF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HOOF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Metaderby Hoof الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.73
- تغيير سعر Metaderby Hoof خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر HOOF مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر HOOF.
خلال اليوم، كان سعر Metaderby Hoof مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Metaderby Hoof مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Metaderby Hoof مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Metaderby Hoof مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-10.06%
|60 يوم
|$ 0
|-6.23%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Metaderby Hoof: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-10.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HOOF serves as the fundamental gas in MetaDerby and has unlimited supply and various uses. HOOF can be used as entry fees to attend horse races and to stables by male horses. HOOF can also be used as breeding fees and to make purchases for mystery boxes and constructions for farm lands and race courses.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 HOOF إلى AUD
A$--
|1 HOOF إلى GBP
￡--
|1 HOOF إلى EUR
€--
|1 HOOF إلى USD
$--
|1 HOOF إلى MYR
RM--
|1 HOOF إلى TRY
₺--
|1 HOOF إلى JPY
¥--
|1 HOOF إلى RUB
₽--
|1 HOOF إلى INR
₹--
|1 HOOF إلى IDR
Rp--
|1 HOOF إلى PHP
₱--
|1 HOOF إلى EGP
￡E.--
|1 HOOF إلى BRL
R$--
|1 HOOF إلى CAD
C$--
|1 HOOF إلى BDT
৳--
|1 HOOF إلى NGN
₦--
|1 HOOF إلى UAH
₴--
|1 HOOF إلى VES
Bs--
|1 HOOF إلى PKR
Rs--
|1 HOOF إلى KZT
₸--
|1 HOOF إلى THB
฿--
|1 HOOF إلى TWD
NT$--
|1 HOOF إلى CHF
Fr--
|1 HOOF إلى HKD
HK$--
|1 HOOF إلى MAD
.د.م--