ما هو Metaderby Hoof ( HOOF )

HOOF serves as the fundamental gas in MetaDerby and has unlimited supply and various uses. HOOF can be used as entry fees to attend horse races and to stables by male horses. HOOF can also be used as breeding fees and to make purchases for mystery boxes and constructions for farm lands and race courses.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Metaderby Hoof (HOOF) الموقع الرسمي