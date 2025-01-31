سعر Metaderby (DBY)
سعر Metaderby (DBY) المباشر لليوم هو USD 0.00121204. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DBY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Metaderby الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.50
- تغيير سعر Metaderby خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Metaderby مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Metaderby مقابل USD هو $ -0.0003142888 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Metaderby مقابل USD هو $ -0.0005204110 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Metaderby مقابل USD هو $ +0.0000451138176979472 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0003142888
|-25.93%
|60 يوم
|$ -0.0005204110
|-42.93%
|90 يوم
|$ +0.0000451138176979472
|+3.87%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Metaderby: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-2.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"MetaDerby is the first free-to-play-and-earn horse racing metaverse on Avalanche where anyone can earn tokens through skilled gameplay and contribute to building the MetaDerby universe. Race, breed, trade NFT horses and bet on horse races to earn rewards."
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