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سعر MetaDeck (MD) المباشر لليوم هو USD 0.093949 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 937.69K . يتم تحديث سعر MD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MetaDeck الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 42.07K - تغيير سعر MetaDeck خلال اليوم هو +61.99% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M

أداء سعر MetaDeck (MD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MetaDeck مقابل USD هو $ +0.03595189 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MetaDeck مقابل USD هو $ +0.1714121489 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MetaDeck مقابل USD هو $ +0.0506387834 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MetaDeck مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.03595189 +61.99% 30 يوم $ +0.1714121489 +182.45% 60 يوم $ +0.0506387834 +53.90% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MetaDeck (MD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MetaDeck: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.057422$ 0.057422 $ 0.057422 24 ساعة مرتفع $ 0.094678$ 0.094678 $ 0.094678 عالية طوال الوقت $ 0.12077$ 0.12077 $ 0.12077 تغير السعر (1 ساعة) +1.68% تغير السعر (1يوم) +61.99% تغير السعر (7 أيام) +24.95%

معلومات سوق MetaDeck (MD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: