معلومات سعر Metacourt (BLS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02130219$ 0.02130219 $ 0.02130219 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00% تغير السعر (7 أيام) 0.00%

سعر Metacourt (BLS) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BLS بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBLS على الإطلاق هو $ 0.02130219، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BLS -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Metacourt (BLS)

القيمة السوقية $ 65.41K$ 65.41K $ 65.41K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 219.65K$ 219.65K $ 219.65K إمداد دورة التداول 254.63M 254.63M 254.63M إجمالي العرض 854,998,985.0 854,998,985.0 854,998,985.0

القيمة السوقية الحالية لـ Metacourt هي $ 65.41K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BLS يبلغ 254.63M، مع إجمالي عرض 854998985.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 219.65K.