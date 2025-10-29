معلومات سعر MetacadeMax (METACADEMAX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.0005973 $ 0.0005973 $ 0.0005973 24 ساعة منخفض $ 0.00068298 $ 0.00068298 $ 0.00068298 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.0005973$ 0.0005973 $ 0.0005973 24 ساعة مرتفع $ 0.00068298$ 0.00068298 $ 0.00068298 عالية طوال الوقت $ 0.0011174$ 0.0011174 $ 0.0011174 أدنى سعر $ 0.00028509$ 0.00028509 $ 0.00028509 تغير السعر (1 ساعة) -0.50% تغير السعر (1يوم) -9.64% تغير السعر (7 أيام) -23.46% تغير السعر (7 أيام) -23.46%

سعر MetacadeMax (METACADEMAX) في الوقت الحقيقي هو $0.00059719. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول METACADEMAX بين أدنى سعر $ 0.0005973 وأعلى سعر $ 0.00068298، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMETACADEMAX على الإطلاق هو $ 0.0011174، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00028509.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير METACADEMAX -0.50% على مدار الساعة الماضية، -9.64% على مدار 24 ساعة، و -23.46% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق MetacadeMax (METACADEMAX)

القيمة السوقية $ 598.16K$ 598.16K $ 598.16K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 598.16K$ 598.16K $ 598.16K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ MetacadeMax هي $ 598.16K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ METACADEMAX يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 598.16K.