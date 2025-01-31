سعر Metabrawl ($BRAWL)
سعر Metabrawl ($BRAWL) المباشر لليوم هو USD 0.0053428. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $BRAWL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Metabrawl الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.68K
- تغيير سعر Metabrawl خلال اليوم هو +5.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Metabrawl مقابل USD هو $ +0.00029462 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Metabrawl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Metabrawl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Metabrawl مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00029462
|+5.84%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Metabrawl: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.44%
+5.84%
+84.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Metabrawl is an innovative play-to-earn (P2E) game that combines exciting gameplay with a strong community-driven ecosystem. The project revolves around the $BRAWL token, empowering players to earn rewards while engaging in strategic battles. Players can join a vibrant community, participate in thrilling competitions, and unlock unique in-game rewards. With a focus on long-term growth, sustainability, and player-driven experiences, Metabrawl aims to create a dynamic gaming environment where fun and rewards go hand in hand. The project is designed to bring together gamers and crypto enthusiasts in an immersive, action-packed world.
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