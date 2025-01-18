سعر Meta Oasis (AIM)
سعر Meta Oasis (AIM) المباشر لليوم هو USD 0.00354765. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AIM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Meta Oasis الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 48.18K
- تغيير سعر Meta Oasis خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Meta Oasis مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Meta Oasis مقابل USD هو $ -0.0006540561 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Meta Oasis مقابل USD هو $ -0.0015453811 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Meta Oasis مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0006540561
|-18.43%
|60 يوم
|$ -0.0015453811
|-43.56%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Meta Oasis: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MetaOasis is a web3 creator ecosystem metaverse based on generative AI. With creator tool Inception, we will build a bottom-up world of Inception where creators can engage in community creation based on psychometric methods such as MBTI and eventually form an NFT content network.
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