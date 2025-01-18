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سعر Meta Oasis (AIM) المباشر لليوم هو USD 0.00354765 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AIM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Meta Oasis الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 48.18K - تغيير سعر Meta Oasis خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Meta Oasis (AIM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Meta Oasis مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Meta Oasis مقابل USD هو $ -0.0006540561 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Meta Oasis مقابل USD هو $ -0.0015453811 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Meta Oasis مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0006540561 -18.43% 60 يوم $ -0.0015453811 -43.56% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Meta Oasis (AIM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Meta Oasis: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02199013$ 0.02199013 $ 0.02199013 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Meta Oasis (AIM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: