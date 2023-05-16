توكنوميكس Meta Monopoly (MONOPOLY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Meta Monopoly (MONOPOLY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Meta Monopoly (MONOPOLY) Meta Monopoly is a meme inspired project with real utility and a strong user base.Featuring the MMNFT (Meta Monopoly NFT) and a PvP (player vs player) game studio that allows users to play against each other and win real crypto.With MMNFT every character gets transformed into an animated video and posted all over our social channels such as TikTok, Instagram, and Twitter. The collection is exclusive and limited. Currently there is only 272 total supply. The originals were airdropped to the private presale buyers. Any future NFT will be airdropped as the smart contract is renounced and does not have a public mint function.Suite of PvP crypto games allows users connect their wallet, deposit crypto, and play each other in a fast paced, friendly style gameplay. Users will play with ETH on initial launch, then have the option to play with the $MONOPOLY token when live on market.Galaxy Run is our first game (launched on May 16, 2023) and as of writing this, there are currently 1,500+ users and over 200+ eth in transaction volume. We started to make mini animated meme-clips of each character and upload on the social media channels, starting with TikTok and Instagram, followed by now Twitter as well. The first few videos started going viral so we just kept doing it and it was a really funny cool thing and now this is what we do for every character, every week, on every social channel.We do believe that if a certain video gets more engagement - it raises the value of that specific MMNFT, and we never know which one it will be. الموقع الرسمي: https://www.metamonopoly.org الوثيقة البيضاء: https://whitepaper.metamonopoly.org اشتر MONOPOLY الآن!

توكنوميكس Meta Monopoly (MONOPOLY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Meta Monopoly (MONOPOLY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 48.06K $ 48.06K $ 48.06K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 48.06K $ 48.06K $ 48.06K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.04662281 $ 0.04662281 $ 0.04662281 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Meta Monopoly (MONOPOLY)

توكنوميكس Meta Monopoly (MONOPOLY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Meta Monopoly (MONOPOLY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MONOPOLY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MONOPOLY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MONOPOLY، استكشف السعر المباشر لتوكن MONOPOLY!

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