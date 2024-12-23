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سعر Meta Monopoly (MONOPOLY) المباشر لليوم هو USD 0.00521605 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.23M . يتم تحديث سعر MONOPOLY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Meta Monopoly الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 66.97K - تغيير سعر Meta Monopoly خلال اليوم هو -15.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Meta Monopoly (MONOPOLY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Meta Monopoly مقابل USD هو $ -0.000950216696553691 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Meta Monopoly مقابل USD هو $ +0.0041153309 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Meta Monopoly مقابل USD هو $ +0.0004314189 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Meta Monopoly مقابل USD هو $ -0.002338663506663995 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000950216696553691 -15.40% 30 يوم $ +0.0041153309 +78.90% 60 يوم $ +0.0004314189 +8.27% 90 يوم $ -0.002338663506663995 -30.95%

تحليل سعر Meta Monopoly (MONOPOLY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Meta Monopoly: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00497862$ 0.00497862 $ 0.00497862 24 ساعة مرتفع $ 0.00654464$ 0.00654464 $ 0.00654464 عالية طوال الوقت $ 0.04662281$ 0.04662281 $ 0.04662281 تغير السعر (1 ساعة) +2.66% تغير السعر (1يوم) -15.40% تغير السعر (7 أيام) -35.63%

معلومات سوق Meta Monopoly (MONOPOLY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: