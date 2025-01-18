سعر Meta Minigames (MMG)
سعر Meta Minigames (MMG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MMG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Meta Minigames الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 83.10
- تغيير سعر Meta Minigames خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Meta Minigames مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Meta Minigames مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Meta Minigames مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Meta Minigames مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-19.89%
|60 يوم
|$ 0
|-95.19%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Meta Minigames: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+0.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meta Minigames is a Game-Fi ecosystem, developing mobile games and a skill-based wagering platform.
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