سعر META MINE (MTMN)
سعر META MINE (MTMN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MTMN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق META MINE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.43K
- تغيير سعر META MINE خلال اليوم هو -0.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر META MINE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر META MINE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر META MINE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر META MINE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.68%
|30 يوم
|$ 0
|+34.58%
|60 يوم
|$ 0
|+36.91%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر META MINE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.84%
-0.68%
+33.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meta-mine is a blockchain game that combines 3D and mining systems. Unlike traditional RPG games, it consists of a structure in which profitability increases when you level up through hunting. Users can mine a limited number of MTMN tokens daily with incremental profitability.
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