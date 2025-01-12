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سعر META MINE (MTMN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MTMN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق META MINE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.43K - تغيير سعر META MINE خلال اليوم هو -0.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر META MINE (MTMN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر META MINE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر META MINE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر META MINE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر META MINE مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.68% 30 يوم $ 0 +34.58% 60 يوم $ 0 +36.91% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر META MINE (MTMN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر META MINE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00297566$ 0.00297566 $ 0.00297566 تغير السعر (1 ساعة) +2.84% تغير السعر (1يوم) -0.68% تغير السعر (7 أيام) +33.26%

معلومات سوق META MINE (MTMN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: