سعر Meta Masters Guild Games (MEMAGX)
سعر Meta Masters Guild Games (MEMAGX) المباشر لليوم هو USD 0.00148404. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MEMAGX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Meta Masters Guild Games الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 802.40
- تغيير سعر Meta Masters Guild Games خلال اليوم هو -2.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Meta Masters Guild Games مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Meta Masters Guild Games مقابل USD هو $ +0.0000226480 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Meta Masters Guild Games مقابل USD هو $ +0.0001130543 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Meta Masters Guild Games مقابل USD هو $ +0.0002834121565396226 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.47%
|30 يوم
|$ +0.0000226480
|+1.53%
|60 يوم
|$ +0.0001130543
|+7.62%
|90 يوم
|$ +0.0002834121565396226
|+23.61%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Meta Masters Guild Games: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.66%
-2.47%
-8.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
We're Changing the Rules of the Game Enter the Meta Masters Guild. Working as a guild enables us to collaborate with leading gaming developers on multiple gaming projects all with a common theme & an emphasis on producing fun and addictive Play2Earn games - specifically for the mobile gaming market. Our Mission We believe in the power of community striving to develop games our community actually want to play. Frequent community engagement will allow us to determine what gaming genres and gaming assets are most in demand.
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€0.0014395188
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RM0.0066633396
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₺0.052535016
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¥0.2339885868
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₽0.1508229852
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₹0.1278797268
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Rp24.3285206976
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￡E.0.07494402
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R$0.0090823248
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C$0.0021370176
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৳0.1818394212
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