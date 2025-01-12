احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MEMAGX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MEMAGX.

سعر Meta Masters Guild Games (MEMAGX) المباشر لليوم هو USD 0.00148404 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MEMAGX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Meta Masters Guild Games الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 802.40 - تغيير سعر Meta Masters Guild Games خلال اليوم هو -2.47% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Meta Masters Guild Games (MEMAGX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Meta Masters Guild Games مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Meta Masters Guild Games مقابل USD هو $ +0.0000226480 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Meta Masters Guild Games مقابل USD هو $ +0.0001130543 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Meta Masters Guild Games مقابل USD هو $ +0.0002834121565396226 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.47% 30 يوم $ +0.0000226480 +1.53% 60 يوم $ +0.0001130543 +7.62% 90 يوم $ +0.0002834121565396226 +23.61%

تحليل سعر Meta Masters Guild Games (MEMAGX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Meta Masters Guild Games: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00146159$ 0.00146159 $ 0.00146159 24 ساعة مرتفع $ 0.00153351$ 0.00153351 $ 0.00153351 عالية طوال الوقت $ 0.00668776$ 0.00668776 $ 0.00668776 تغير السعر (1 ساعة) +0.66% تغير السعر (1يوم) -2.47% تغير السعر (7 أيام) -8.07%

معلومات سوق Meta Masters Guild Games (MEMAGX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: