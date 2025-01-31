سعر Meta Games Coin (MGC)
سعر Meta Games Coin (MGC) المباشر لليوم هو USD 0.732423. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MGC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Meta Games Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 557.55K
- تغيير سعر Meta Games Coin خلال اليوم هو -0.76%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Meta Games Coin مقابل USD هو $ -0.0056629196224469 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Meta Games Coin مقابل USD هو $ +0.3536417297 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Meta Games Coin مقابل USD هو $ +0.4911102025 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Meta Games Coin مقابل USD هو $ +0.48703809133856278 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0056629196224469
|-0.76%
|30 يوم
|$ +0.3536417297
|+48.28%
|60 يوم
|$ +0.4911102025
|+67.05%
|90 يوم
|$ +0.48703809133856278
|+198.48%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Meta Games Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.13%
-0.76%
+3.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MetaGamescoin (MGC) is a rewarding token that operates on the Binance Smart Chain (BSC) as a BEP20 token. This token is designed for a ranking platform, offering users the opportunity to play games and earn MGC tokens.RANKING platform it's like a social media platform and all gamers have a profile in this platform and gamers can earn from register their games results, play anywhere and earn MGC here.... You can explore and engage with the MetaGamescoin ecosystem to earn rewards and participate in the platform's activities. If you're interested in acquiring MGC tokens, you can easily find the information in our website.
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