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سعر Meta Games Coin (MGC) المباشر لليوم هو USD 0.732423 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MGC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Meta Games Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 557.55K - تغيير سعر Meta Games Coin خلال اليوم هو -0.76% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Meta Games Coin (MGC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Meta Games Coin مقابل USD هو $ -0.0056629196224469 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Meta Games Coin مقابل USD هو $ +0.3536417297 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Meta Games Coin مقابل USD هو $ +0.4911102025 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Meta Games Coin مقابل USD هو $ +0.48703809133856278 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0056629196224469 -0.76% 30 يوم $ +0.3536417297 +48.28% 60 يوم $ +0.4911102025 +67.05% 90 يوم $ +0.48703809133856278 +198.48%

تحليل سعر Meta Games Coin (MGC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Meta Games Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.71455$ 0.71455 $ 0.71455 24 ساعة مرتفع $ 0.7455$ 0.7455 $ 0.7455 عالية طوال الوقت $ 0.7455$ 0.7455 $ 0.7455 تغير السعر (1 ساعة) -0.13% تغير السعر (1يوم) -0.76% تغير السعر (7 أيام) +3.76%

معلومات سوق Meta Games Coin (MGC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: