سعر META FINANCIAL AI المباشر اليوم هو 0.00398854 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MEFAI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MEFAI بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار META FINANCIAL AI

سعر META FINANCIAL AI (MEFAI)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 MEFAI إلى USD:

$0.00398854
$0.00398854$0.00398854
+2.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار META FINANCIAL AI (MEFAI) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:02:41 (UTC+8)

معلومات سعر META FINANCIAL AI (MEFAI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00355141
$ 0.00355141$ 0.00355141
24 ساعة منخفض
$ 0.00456184
$ 0.00456184$ 0.00456184
24 ساعة مرتفع

$ 0.00355141
$ 0.00355141$ 0.00355141

$ 0.00456184
$ 0.00456184$ 0.00456184

$ 0.02723048
$ 0.02723048$ 0.02723048

$ 0
$ 0$ 0

-1.83%

+2.01%

-26.55%

-26.55%

سعر META FINANCIAL AI (MEFAI) في الوقت الحقيقي هو $0.00398854. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MEFAI بين أدنى سعر $ 0.00355141 وأعلى سعر $ 0.00456184، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMEFAI على الإطلاق هو $ 0.02723048، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MEFAI -1.83% على مدار الساعة الماضية، +2.01% على مدار 24 ساعة، و -26.55% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق META FINANCIAL AI (MEFAI)

$ 2.35M
$ 2.35M$ 2.35M

--
----

$ 2.35M
$ 2.35M$ 2.35M

584.58M
584.58M 584.58M

584,578,367.669884
584,578,367.669884 584,578,367.669884

القيمة السوقية الحالية لـ META FINANCIAL AI هي $ 2.35M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MEFAI يبلغ 584.58M، مع إجمالي عرض 584578367.669884. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.35M.

سجل سعر META FINANCIAL AI (MEFAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر META FINANCIAL AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر META FINANCIAL AI مقابل USD هو $ +0.0345275272 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر META FINANCIAL AI مقابل USD هو $ +0.0609423844 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر META FINANCIAL AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+2.01%
30 يوم$ +0.0345275272+865.67%
60 يوم$ +0.0609423844+1,527.94%
90 يوم$ 0--

ما هو META FINANCIAL AI ( MEFAI )

MEFAI is an institutional-grade trading intelligence system leveraging AI to process high-frequency data streams from on-chain activity, derivatives markets, order book depth, and behavioral sentiment. It delivers real-time structural market bias signals for strategic decision-making. Designed for professionals, MEFAI eliminates emotional bias and provides a transparent, rules-based edge in modern algorithmic environments.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر META FINANCIAL AI (MEFAI)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر META FINANCIAL AI (USD)

كم ستكون قيمة META FINANCIAL AI (MEFAI) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك META FINANCIAL AI (MEFAI) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة META FINANCIAL AI.

تحقق الآن من توقعات سعر META FINANCIAL AI!

عملة MEFAI إلى العملات المحلية

توكنوميكس META FINANCIAL AI (MEFAI)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس META FINANCIAL AI (MEFAI) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس MEFAI والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول META FINANCIAL AI (MEFAI)

كم يساوي META FINANCIAL AI (MEFAI) اليوم؟
سعر MEFAI المباشر في USD هو USD 0.00398854، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر MEFAI إلى USD الحالي؟
سعر MEFAI إلى USD الحالي هو $ 0.00398854. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ META FINANCIAL AI ؟
القيمة السوقية لعملة MEFAI هي $ 2.35M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن MEFAI؟
العرض المتداول لتوكن MEFAI هو 584.58M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ MEFAI؟
حقق MEFAI سعرًا قياسيًا قدره 0.02723048 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ MEFAI؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 MEFAI.
ما هو حجم تداول MEFAI؟
حجم تداول MEFAI المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع MEFAI هذا العام؟
قد يرتفع MEFAI هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر MEFAI لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:02:41 (UTC+8)

تحديثات META FINANCIAL AI (MEFAI) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

