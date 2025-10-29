معلومات سعر META FINANCIAL AI (MEFAI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00355141 $ 0.00355141 $ 0.00355141 24 ساعة منخفض $ 0.00456184 $ 0.00456184 $ 0.00456184 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00355141$ 0.00355141 $ 0.00355141 24 ساعة مرتفع $ 0.00456184$ 0.00456184 $ 0.00456184 عالية طوال الوقت $ 0.02723048$ 0.02723048 $ 0.02723048 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.83% تغير السعر (1يوم) +2.01% تغير السعر (7 أيام) -26.55% تغير السعر (7 أيام) -26.55%

سعر META FINANCIAL AI (MEFAI) في الوقت الحقيقي هو $0.00398854. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MEFAI بين أدنى سعر $ 0.00355141 وأعلى سعر $ 0.00456184، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMEFAI على الإطلاق هو $ 0.02723048، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MEFAI -1.83% على مدار الساعة الماضية، +2.01% على مدار 24 ساعة، و -26.55% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق META FINANCIAL AI (MEFAI)

القيمة السوقية $ 2.35M$ 2.35M $ 2.35M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.35M$ 2.35M $ 2.35M إمداد دورة التداول 584.58M 584.58M 584.58M إجمالي العرض 584,578,367.669884 584,578,367.669884 584,578,367.669884

القيمة السوقية الحالية لـ META FINANCIAL AI هي $ 2.35M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MEFAI يبلغ 584.58M، مع إجمالي عرض 584578367.669884. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.35M.