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سعر META DANCE (MDT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MDT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق META DANCE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.16K - تغيير سعر META DANCE خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر META DANCE (MDT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر META DANCE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر META DANCE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر META DANCE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر META DANCE مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -97.93% 60 يوم $ 0 -98.40% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر META DANCE (MDT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر META DANCE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.03199279$ 0.03199279 $ 0.03199279 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -92.41%

معلومات سوق META DANCE (MDT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: