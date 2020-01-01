توكنوميكس Meta Bitcoin Super (MBTCS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Meta Bitcoin Super (MBTCS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Meta Bitcoin Super (MBTCS) ##What Is Metabitcoin Super(MBTCs)? MBTCS is a Global Decentralized Ecosystem MBTCs empowers the society with the right education about decentralized culture, using an optimized economy and eco-friendly values. The coins are mined using an NFT-based method, with a total of 21 million coins being mined and undergoing halving every two years. Additionally, various platforms are being prepared to utilize MBTCs. *MBTCs Asset Instead of directly investing in real estate, shares of real estate operating corporations are tokenized as NFTs. Investors can acquire ownership stakes in these corporations and receive dividends based on their share of operating profits and capital gains. The invested shares and NFTs can be freely traded. *MBTCs Mall A marketplace focused on UAE-based products, allowing users to purchase a wide variety of global goods with MBTCs, thereby assigning practical value to the currency. الموقع الرسمي: https://mbtcsuper.com/ الوثيقة البيضاء: https://drive.google.com/file/d/1z7GKGrv87Fq4viK23Iw2h7rj-of3n4RV/view?usp=drive_link اشتر MBTCS الآن!

توكنوميكس Meta Bitcoin Super (MBTCS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Meta Bitcoin Super (MBTCS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 104.75K $ 104.75K $ 104.75K إجمالي العرض: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M العرض المتداول: $ 167.29K $ 167.29K $ 167.29K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 13.15M $ 13.15M $ 13.15M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 9.97 $ 9.97 $ 9.97 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.550123 $ 0.550123 $ 0.550123 السعر الحالي: $ 0.626138 $ 0.626138 $ 0.626138 معرفة المزيد عن سعر Meta Bitcoin Super (MBTCS)

توكنوميكس Meta Bitcoin Super (MBTCS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Meta Bitcoin Super (MBTCS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MBTCS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MBTCS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MBTCS، استكشف السعر المباشر لتوكن MBTCS!

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