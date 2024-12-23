سعر Meta Bitcoin Super (MBTCS)
سعر Meta Bitcoin Super (MBTCS) المباشر لليوم هو USD 3.56. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 595.05K. يتم تحديث سعر MBTCS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Meta Bitcoin Super الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.87K
- تغيير سعر Meta Bitcoin Super خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 167.29K
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خلال اليوم، كان سعر Meta Bitcoin Super مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Meta Bitcoin Super مقابل USD هو $ -1.0649843240 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Meta Bitcoin Super مقابل USD هو $ -0.4012212560 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Meta Bitcoin Super مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -1.0649843240
|-29.91%
|60 يوم
|$ -0.4012212560
|-11.27%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Meta Bitcoin Super: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
##What Is Metabitcoin Super(MBTCs)? MBTCS is a Global Decentralized Ecosystem MBTCs empowers the society with the right education about decentralized culture, using an optimized economy and eco-friendly values. The coins are mined using an NFT-based method, with a total of 21 million coins being mined and undergoing halving every two years. Additionally, various platforms are being prepared to utilize MBTCs. *MBTCs Asset Instead of directly investing in real estate, shares of real estate operating corporations are tokenized as NFTs. Investors can acquire ownership stakes in these corporations and receive dividends based on their share of operating profits and capital gains. The invested shares and NFTs can be freely traded. *MBTCs Mall A marketplace focused on UAE-based products, allowing users to purchase a wide variety of global goods with MBTCs, thereby assigning practical value to the currency.
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