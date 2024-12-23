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سعر Meta Bitcoin Super (MBTCS) المباشر لليوم هو USD 3.56 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 595.05K . يتم تحديث سعر MBTCS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Meta Bitcoin Super الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.87K - تغيير سعر Meta Bitcoin Super خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 167.29K

أداء سعر Meta Bitcoin Super (MBTCS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Meta Bitcoin Super مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Meta Bitcoin Super مقابل USD هو $ -1.0649843240 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Meta Bitcoin Super مقابل USD هو $ -0.4012212560 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Meta Bitcoin Super مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -1.0649843240 -29.91% 60 يوم $ -0.4012212560 -11.27% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Meta Bitcoin Super (MBTCS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Meta Bitcoin Super: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 9.97$ 9.97 $ 9.97 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Meta Bitcoin Super (MBTCS)

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