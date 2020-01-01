توكنوميكس Meta Apes PEEL (PEEL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Meta Apes PEEL (PEEL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Meta Apes PEEL (PEEL) Meta Apes is a free-to-play, play-and-earn MMO strategy game designed for mobile. It is set in a post-apocalyptic world, in which humanity has ended and a new era ruled by Apes has begun. Next on the agenda is space domination. Each player will have to work closely with his or her Gang to become the strongest Clan and win the ultimate race to space. الموقع الرسمي: https://metaapesgame.com/ اشتر PEEL الآن!

توكنوميكس Meta Apes PEEL (PEEL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Meta Apes PEEL (PEEL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 144.51K $ 144.51K $ 144.51K إجمالي العرض: $ 203.65M $ 203.65M $ 203.65M العرض المتداول: $ 176.25M $ 176.25M $ 176.25M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 166.98K $ 166.98K $ 166.98K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.236463 $ 0.236463 $ 0.236463 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00081993 $ 0.00081993 $ 0.00081993 معرفة المزيد عن سعر Meta Apes PEEL (PEEL)

توكنوميكس Meta Apes PEEL (PEEL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Meta Apes PEEL (PEEL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PEEL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PEEL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PEEL، استكشف السعر المباشر لتوكن PEEL!

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