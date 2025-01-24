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سعر Meta Apes PEEL (PEEL) المباشر لليوم هو USD 0.00202339 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 356.62K . يتم تحديث سعر PEEL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Meta Apes PEEL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.63 - تغيير سعر Meta Apes PEEL خلال اليوم هو +20.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 176.25M

أداء سعر Meta Apes PEEL (PEEL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Meta Apes PEEL مقابل USD هو $ +0.00034282 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Meta Apes PEEL مقابل USD هو $ -0.0013042875 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Meta Apes PEEL مقابل USD هو $ -0.0012329927 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Meta Apes PEEL مقابل USD هو $ -0.01027187290798075 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00034282 +20.40% 30 يوم $ -0.0013042875 -64.46% 60 يوم $ -0.0012329927 -60.93% 90 يوم $ -0.01027187290798075 -83.54%

تحليل سعر Meta Apes PEEL (PEEL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Meta Apes PEEL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00161282$ 0.00161282 $ 0.00161282 24 ساعة مرتفع $ 0.0032858$ 0.0032858 $ 0.0032858 عالية طوال الوقت $ 0.236463$ 0.236463 $ 0.236463 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) +20.40% تغير السعر (7 أيام) -74.64%

معلومات سوق Meta Apes PEEL (PEEL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: