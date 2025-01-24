سعر Meta Apes PEEL (PEEL)
سعر Meta Apes PEEL (PEEL) المباشر لليوم هو USD 0.00202339. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 356.62K. يتم تحديث سعر PEEL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Meta Apes PEEL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.63
- تغيير سعر Meta Apes PEEL خلال اليوم هو +20.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 176.25M
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خلال اليوم، كان سعر Meta Apes PEEL مقابل USD هو $ +0.00034282 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Meta Apes PEEL مقابل USD هو $ -0.0013042875 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Meta Apes PEEL مقابل USD هو $ -0.0012329927 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Meta Apes PEEL مقابل USD هو $ -0.01027187290798075 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00034282
|+20.40%
|30 يوم
|$ -0.0013042875
|-64.46%
|60 يوم
|$ -0.0012329927
|-60.93%
|90 يوم
|$ -0.01027187290798075
|-83.54%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Meta Apes PEEL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.07%
+20.40%
-74.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meta Apes is a free-to-play, play-and-earn MMO strategy game designed for mobile. It is set in a post-apocalyptic world, in which humanity has ended and a new era ruled by Apes has begun. Next on the agenda is space domination. Each player will have to work closely with his or her Gang to become the strongest Clan and win the ultimate race to space.
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