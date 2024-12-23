سعر META (META)
سعر META (META) المباشر لليوم هو USD 1,505.7. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 31.42M. يتم تحديث سعر META مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق META الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 66.82K
- تغيير سعر META خلال اليوم هو -0.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 20.89K
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خلال اليوم، كان سعر META مقابل USD هو $ -1.739895707532 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر META مقابل USD هو $ -544.9899218400 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر META مقابل USD هو $ -853.2842553900 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر META مقابل USD هو $ -251.008325867618 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -1.739895707532
|-0.11%
|30 يوم
|$ -544.9899218400
|-36.19%
|60 يوم
|$ -853.2842553900
|-56.67%
|90 يوم
|$ -251.008325867618
|-14.28%
اكتشف أحدث تحليلات سعر META: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
-0.11%
-13.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Native token of the Meta-DAO
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