سعر Meso Finance المباشر اليوم هو 0.00443113 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MESO إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد.

المزيد عن MESO

معلومات سعر MESO

الموقع الرسمي لـ MESO

اقتصاد توكن MESO

توقعات سعر MESO

سعر Meso Finance (MESO)

السعر المباشر لـ 1 MESO إلى USD:

$0.00443113
$0.00443113$0.00443113
-0.20%1D
مخطط أسعار Meso Finance (MESO) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:02:33 (UTC+8)

معلومات سعر Meso Finance (MESO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00440133
$ 0.00440133$ 0.00440133
24 ساعة منخفض
$ 0.00449467
$ 0.00449467$ 0.00449467
24 ساعة مرتفع

$ 0.00440133
$ 0.00440133$ 0.00440133

$ 0.00449467
$ 0.00449467$ 0.00449467

$ 0.01036063
$ 0.01036063$ 0.01036063

$ 0.00382898
$ 0.00382898$ 0.00382898

--

-0.21%

+7.25%

+7.25%

سعر Meso Finance (MESO) في الوقت الحقيقي هو $0.00443113. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MESO بين أدنى سعر $ 0.00440133 وأعلى سعر $ 0.00449467، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMESO على الإطلاق هو $ 0.01036063، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00382898.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MESO -- على مدار الساعة الماضية، -0.21% على مدار 24 ساعة، و +7.25% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Meso Finance (MESO)

$ 167.83K
$ 167.83K$ 167.83K

--
----

$ 4.43M
$ 4.43M$ 4.43M

37.88M
37.88M 37.88M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Meso Finance هي $ 167.83K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MESO يبلغ 37.88M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.43M.

سجل سعر Meso Finance (MESO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Meso Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Meso Finance مقابل USD هو $ -0.0008329257 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Meso Finance مقابل USD هو $ -0.0010645634 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Meso Finance مقابل USD هو $ -0.001640922255139451 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-0.21%
30 يوم$ -0.0008329257-18.79%
60 يوم$ -0.0010645634-24.02%
90 يوم$ -0.001640922255139451-27.02%

ما هو Meso Finance ( MESO )

Meso Finance is a decentralized, non-custodial, pool-based lending platform built on the Aptos designed to provide users with efficient and secure lending services. Meso Finance enables users to supply assets to earn interest and borrow against them to unlock liquidity.

Meso Finance aims to optimize liquidity for interest-bearing assets, particularly within the Aptos ecosystem. Users can deposit assets as collateral, borrow more assets to create leveraged positions, or borrow stable-coins to create self-repaying positions, all while benefiting from Meso Finance’s top-tier security and efficiency standards.

المصدر Meso Finance (MESO)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Meso Finance (USD)

كم ستكون قيمة Meso Finance (MESO) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Meso Finance (MESO) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Meso Finance.

تحقق الآن من توقعات سعر Meso Finance!

عملة MESO إلى العملات المحلية

توكنوميكس Meso Finance (MESO)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Meso Finance (MESO) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس MESO والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Meso Finance (MESO)

كم يساوي Meso Finance (MESO) اليوم؟
سعر MESO المباشر في USD هو USD 0.00443113، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر MESO إلى USD الحالي؟
سعر MESO إلى USD الحالي هو $ 0.00443113. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Meso Finance ؟
القيمة السوقية لعملة MESO هي $ 167.83K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن MESO؟
العرض المتداول لتوكن MESO هو 37.88M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ MESO؟
حقق MESO سعرًا قياسيًا قدره 0.01036063 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ MESO؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00382898 MESO.
ما هو حجم تداول MESO؟
حجم تداول MESO المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع MESO هذا العام؟
قد يرتفع MESO هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر MESO لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:02:33 (UTC+8)

تحديثات Meso Finance (MESO) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

