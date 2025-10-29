معلومات سعر Meso Finance (MESO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00440133 $ 0.00440133 $ 0.00440133 24 ساعة منخفض $ 0.00449467 $ 0.00449467 $ 0.00449467 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00440133$ 0.00440133 $ 0.00440133 24 ساعة مرتفع $ 0.00449467$ 0.00449467 $ 0.00449467 عالية طوال الوقت $ 0.01036063$ 0.01036063 $ 0.01036063 أدنى سعر $ 0.00382898$ 0.00382898 $ 0.00382898 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.21% تغير السعر (7 أيام) +7.25% تغير السعر (7 أيام) +7.25%

سعر Meso Finance (MESO) في الوقت الحقيقي هو $0.00443113. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MESO بين أدنى سعر $ 0.00440133 وأعلى سعر $ 0.00449467، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMESO على الإطلاق هو $ 0.01036063، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00382898.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MESO -- على مدار الساعة الماضية، -0.21% على مدار 24 ساعة، و +7.25% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Meso Finance (MESO)

القيمة السوقية $ 167.83K$ 167.83K $ 167.83K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.43M$ 4.43M $ 4.43M إمداد دورة التداول 37.88M 37.88M 37.88M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Meso Finance هي $ 167.83K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MESO يبلغ 37.88M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.43M.