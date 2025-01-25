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سعر Meshswap Protocol (MESH) المباشر لليوم هو USD 0.00564691 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MESH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Meshswap Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.99K - تغيير سعر Meshswap Protocol خلال اليوم هو +1.44% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Meshswap Protocol (MESH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Meshswap Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Meshswap Protocol مقابل USD هو $ -0.0014533745 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Meshswap Protocol مقابل USD هو $ -0.0012352711 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Meshswap Protocol مقابل USD هو $ -0.000211836655370266 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.44% 30 يوم $ -0.0014533745 -25.73% 60 يوم $ -0.0012352711 -21.87% 90 يوم $ -0.000211836655370266 -3.61%

تحليل سعر Meshswap Protocol (MESH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Meshswap Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00552755$ 0.00552755 $ 0.00552755 24 ساعة مرتفع $ 0.00567739$ 0.00567739 $ 0.00567739 عالية طوال الوقت $ 5.01$ 5.01 $ 5.01 تغير السعر (1 ساعة) -0.19% تغير السعر (1يوم) +1.44% تغير السعر (7 أيام) -11.37%

معلومات سوق Meshswap Protocol (MESH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: