سعر Meshswap Protocol (MESH)
سعر Meshswap Protocol (MESH) المباشر لليوم هو USD 0.00564691. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MESH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Meshswap Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.99K
- تغيير سعر Meshswap Protocol خلال اليوم هو +1.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MESH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MESH.
خلال اليوم، كان سعر Meshswap Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Meshswap Protocol مقابل USD هو $ -0.0014533745 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Meshswap Protocol مقابل USD هو $ -0.0012352711 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Meshswap Protocol مقابل USD هو $ -0.000211836655370266 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.44%
|30 يوم
|$ -0.0014533745
|-25.73%
|60 يوم
|$ -0.0012352711
|-21.87%
|90 يوم
|$ -0.000211836655370266
|-3.61%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Meshswap Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.19%
+1.44%
-11.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meshswap is a unique autonomous finance protocol that provides various revenue generation opportunities such as Swap, Lend, Leverage farm, and Stake on a Polygon network that is not possible in traditional finance. Meshswap has a structure that combines the AMM (Automated Market Maker) DEX business model prevalent in the DeFi ecosystem with the uniqueness of Multichain Economy and autonomous MESH inflation distribution by MESH stakers. This structure enables a virtuous cycle in which the MESH community’s active engagement is the growth of MESH value, the growth of the entire protocol, and higher yields for ecosystem participants.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MESH إلى AUD
A$0.0089221178
|1 MESH إلى GBP
￡0.004517528
|1 MESH إلى EUR
€0.0053645645
|1 MESH إلى USD
$0.00564691
|1 MESH إلى MYR
RM0.0246769967
|1 MESH إلى TRY
₺0.2014252797
|1 MESH إلى JPY
¥0.8789980106
|1 MESH إلى RUB
₽0.5554865367
|1 MESH إلى INR
₹0.4864248274
|1 MESH إلى IDR
Rp91.0791807973
|1 MESH إلى PHP
₱0.329214853
|1 MESH إلى EGP
￡E.0.2839266348
|1 MESH إلى BRL
R$0.0332038308
|1 MESH إلى CAD
C$0.0080750813
|1 MESH إلى BDT
৳0.6888665509
|1 MESH إلى NGN
₦8.7278076269
|1 MESH إلى UAH
₴0.2367184672
|1 MESH إلى VES
Bs0.31622696
|1 MESH إلى PKR
Rs1.5742455698
|1 MESH إلى KZT
₸2.9258334783
|1 MESH إلى THB
฿0.1895102996
|1 MESH إلى TWD
NT$0.184653957
|1 MESH إلى CHF
Fr0.005082219
|1 MESH إلى HKD
HK$0.0439329598
|1 MESH إلى MAD
.د.م0.0563561618