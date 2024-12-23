سعر Mesh Protocol (MESH)
سعر Mesh Protocol (MESH) المباشر لليوم هو USD 0.125884. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 811.95K. يتم تحديث سعر MESH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mesh Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.38
- تغيير سعر Mesh Protocol خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.45M
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خلال اليوم، كان سعر Mesh Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mesh Protocol مقابل USD هو $ -0.0091644433 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mesh Protocol مقابل USD هو $ +0.0435822618 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mesh Protocol مقابل USD هو $ +0.04535846225519881 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0091644433
|-7.28%
|60 يوم
|$ +0.0435822618
|+34.62%
|90 يوم
|$ +0.04535846225519881
|+56.33%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mesh Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Mesh Protocol is an unparalleled DEX aggregation platform. Alongside swap aggregation, Mesh offers cutting-edge liquidity aggregation. Mesh Protocol's goal is to become a central hub that allows users to perform all DEX activities, eliminating the need to interact with individual DEXes and aggregators, and eventually streamlining access to the entire DeFi ecosystem.
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₹10.69258696
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