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سعر Mesh Protocol (MESH) المباشر لليوم هو USD 0.125884 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 811.95K . يتم تحديث سعر MESH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mesh Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.38 - تغيير سعر Mesh Protocol خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 6.45M

أداء سعر Mesh Protocol (MESH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mesh Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mesh Protocol مقابل USD هو $ -0.0091644433 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mesh Protocol مقابل USD هو $ +0.0435822618 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mesh Protocol مقابل USD هو $ +0.04535846225519881 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0091644433 -7.28% 60 يوم $ +0.0435822618 +34.62% 90 يوم $ +0.04535846225519881 +56.33%

تحليل سعر Mesh Protocol (MESH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mesh Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.153486$ 0.153486 $ 0.153486 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Mesh Protocol (MESH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: