سعر mertcash اليوم

السعر المباشر لمشروع mertcash (MEC) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.97% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MEC الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MEC.

يحتل mertcash حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10,560.0، مع عرض متداول قدره 759.78M MEC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MEC بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0039766، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MEC بمقدار -0.09% خلال الساعة الماضية و-4.67% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق mertcash (MEC)

القيمة السوقية $ 10.56K$ 10.56K $ 10.56K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.56K$ 10.56K $ 10.56K إمداد دورة التداول 759.78M 759.78M 759.78M إجمالي العرض 759,783,673.879282 759,783,673.879282 759,783,673.879282

القيمة السوقية الحالية لـ mertcash هي $ 10.56K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MEC يبلغ 759.78M، مع إجمالي عرض 759783673.879282. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.56K.