سعر Merrymen by Virtuals اليوم

السعر المباشر لمشروع Merrymen by Virtuals (MERRYMEN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MERRYMEN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MERRYMEN.

يحتل Merrymen by Virtuals حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 18,907.48، مع عرض متداول قدره 1.00B MERRYMEN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MERRYMEN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MERRYMEN بمقدار +0.19% خلال الساعة الماضية و-0.72% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Merrymen by Virtuals (MERRYMEN)

القيمة السوقية $ 18.91K$ 18.91K $ 18.91K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 18.91K$ 18.91K $ 18.91K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Merrymen by Virtuals هي $ 18.91K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MERRYMEN يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 18.91K.