سعر Merry Christmusk (XMUSK)
سعر Merry Christmusk (XMUSK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 111.36K. يتم تحديث سعر XMUSK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Merry Christmusk الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.62K
- تغيير سعر Merry Christmusk خلال اليوم هو +7.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.74M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر XMUSK مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر XMUSK.
خلال اليوم، كان سعر Merry Christmusk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Merry Christmusk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Merry Christmusk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Merry Christmusk مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+7.51%
|30 يوم
|$ 0
|-71.30%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Merry Christmusk: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.30%
+7.51%
-15.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Merry Christmusk, Season 1: Millionaire Edition (2024). Join Elon’s xMusk community and celebrate your first Christmas as a millionaire! Buy xMusk (SOL), buy Merry Christmusk merch on Amazon and Walmart, and become a family member of the Merry Christmusk event - the official Christmas 2024 MEME. A special gift from Elon included! Ho Ho Hodl! Elon Musk as Santa’s ambassador? Yes, you heard that right! Every day this holiday season, he is donating an astounding one million dollars to support Trump’s voters and fans – because Merry Christmusk is not just about the token, but about a community that shares vision, enthusiasm, and belief in a brighter future. This season is the xMusk community’s first opportunity to experience holiday magic with the promise of change and the potential to become millionaires.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 XMUSK إلى AUD
A$--
|1 XMUSK إلى GBP
￡--
|1 XMUSK إلى EUR
€--
|1 XMUSK إلى USD
$--
|1 XMUSK إلى MYR
RM--
|1 XMUSK إلى TRY
₺--
|1 XMUSK إلى JPY
¥--
|1 XMUSK إلى RUB
₽--
|1 XMUSK إلى INR
₹--
|1 XMUSK إلى IDR
Rp--
|1 XMUSK إلى PHP
₱--
|1 XMUSK إلى EGP
￡E.--
|1 XMUSK إلى BRL
R$--
|1 XMUSK إلى CAD
C$--
|1 XMUSK إلى BDT
৳--
|1 XMUSK إلى NGN
₦--
|1 XMUSK إلى UAH
₴--
|1 XMUSK إلى VES
Bs--
|1 XMUSK إلى PKR
Rs--
|1 XMUSK إلى KZT
₸--
|1 XMUSK إلى THB
฿--
|1 XMUSK إلى TWD
NT$--
|1 XMUSK إلى CHF
Fr--
|1 XMUSK إلى HKD
HK$--
|1 XMUSK إلى MAD
.د.م--