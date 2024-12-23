احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر XMUSK مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر XMUSK.

سعر Merry Christmusk (XMUSK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 111.36K . يتم تحديث سعر XMUSK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Merry Christmusk الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.62K - تغيير سعر Merry Christmusk خلال اليوم هو +7.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.74M

أداء سعر Merry Christmusk (XMUSK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Merry Christmusk مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Merry Christmusk مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Merry Christmusk مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Merry Christmusk مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +7.51% 30 يوم $ 0 -71.30% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Merry Christmusk (XMUSK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Merry Christmusk: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +3.30% تغير السعر (1يوم) +7.51% تغير السعر (7 أيام) -15.99%

معلومات سوق Merry Christmusk (XMUSK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: