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سعر Merry Christmas (MC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.82K . يتم تحديث سعر MC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Merry Christmas الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 166.41 - تغيير سعر Merry Christmas خلال اليوم هو -0.33% - لديه عرض متداول بقيمة USD 962.53M

أداء سعر Merry Christmas (MC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Merry Christmas مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Merry Christmas مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Merry Christmas مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Merry Christmas مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.33% 30 يوم $ 0 -96.22% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Merry Christmas (MC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Merry Christmas: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.65% تغير السعر (1يوم) -0.33% تغير السعر (7 أيام) -20.41%

معلومات سوق Merry Christmas (MC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: