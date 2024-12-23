سعر MERO Mercury Coin (MERO)
سعر MERO Mercury Coin (MERO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 781.29K. يتم تحديث سعر MERO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MERO Mercury Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.73K
- تغيير سعر MERO Mercury Coin خلال اليوم هو +2.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر MERO Mercury Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MERO Mercury Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MERO Mercury Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MERO Mercury Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.47%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MERO Mercury Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.82%
+2.47%
-38.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Mero is a community-driven token designed to fuel the Sunburn ecosystem, a play-to-earn gaming experience set in a vibrant, futuristic solar system. Launching on the TON blockchain, Mero offers users the opportunity to explore uncharted planets, uncover ancient secrets, and earn rewards while participating in a thriving decentralized economy. With a focus on fair distribution, engaging gameplay, and a passionate community, Mero aims to redefine the future of gaming and meme coins. Join the adventure and discover the endless possibilities that await in the Sunburn universe.
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