سعر Merlin Starter (MSTAR)
سعر Merlin Starter (MSTAR) المباشر لليوم هو USD 0.01003386. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MSTAR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Merlin Starter الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 81.27K
- تغيير سعر Merlin Starter خلال اليوم هو -1.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Merlin Starter مقابل USD هو $ -0.00013471314548758 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Merlin Starter مقابل USD هو $ -0.0027197720 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Merlin Starter مقابل USD هو $ -0.0035374845 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Merlin Starter مقابل USD هو $ -0.005560773664761125 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00013471314548758
|-1.32%
|30 يوم
|$ -0.0027197720
|-27.10%
|60 يوم
|$ -0.0035374845
|-35.25%
|90 يوم
|$ -0.005560773664761125
|-35.65%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Merlin Starter: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.16%
-1.32%
-10.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The 1st native launchpad on Merlin Chain. The accelerator for all BTC Layer2 projects. Merlin Starter’s launchpad token: $MSTAR, serves as the cornerstone of the ecosystem, driving participation, incentivizing engagement, and fueling the growth of projects launching on Merlin Starter.
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