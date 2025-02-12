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سعر Merlin Starter (MSTAR) المباشر لليوم هو USD 0.01003386 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MSTAR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Merlin Starter الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 81.27K - تغيير سعر Merlin Starter خلال اليوم هو -1.32% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Merlin Starter (MSTAR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Merlin Starter مقابل USD هو $ -0.00013471314548758 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Merlin Starter مقابل USD هو $ -0.0027197720 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Merlin Starter مقابل USD هو $ -0.0035374845 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Merlin Starter مقابل USD هو $ -0.005560773664761125 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00013471314548758 -1.32% 30 يوم $ -0.0027197720 -27.10% 60 يوم $ -0.0035374845 -35.25% 90 يوم $ -0.005560773664761125 -35.65%

تحليل سعر Merlin Starter (MSTAR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Merlin Starter: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00985594$ 0.00985594 $ 0.00985594 24 ساعة مرتفع $ 0.01048147$ 0.01048147 $ 0.01048147 عالية طوال الوقت $ 0.074826$ 0.074826 $ 0.074826 تغير السعر (1 ساعة) +0.16% تغير السعر (1يوم) -1.32% تغير السعر (7 أيام) -10.06%

معلومات سوق Merlin Starter (MSTAR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: