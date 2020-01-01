توكنوميكس Merkle Trade (MKL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Merkle Trade (MKL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Merkle Trade (MKL) Merkle Trade is the first gamified perpetual futures decentralized exchange (DEX) based on Aptos. It provides omnichain support, including EVM wallet integration via LayerZero. Backed by prominent investors like Hashed and Arrington Capital, Merkle Trade uniquely combines a high-performance, secure perpetual DEX with the engaging, social elements of popular online and RPG games. Believing that making directional bets on volatile assets like crypto should be fun for all, the platform has significantly lowered the barriers to entry for leverage trading crypto, commodities, and forex. In 10 months, Merkle Trade has amassed over $13.5 billion in cumulative trading volume and attracted more than 125,000 traders. الموقع الرسمي: https://merkle.trade/ اشتر MKL الآن!

توكنوميكس Merkle Trade (MKL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Merkle Trade (MKL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.09M $ 2.09M $ 2.09M إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 30.63M $ 30.63M $ 30.63M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 6.84M $ 6.84M $ 6.84M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.46655 $ 0.46655 $ 0.46655 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.065526 $ 0.065526 $ 0.065526 السعر الحالي: $ 0.068335 $ 0.068335 $ 0.068335 معرفة المزيد عن سعر Merkle Trade (MKL)

توكنوميكس Merkle Trade (MKL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Merkle Trade (MKL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MKL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MKL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MKL، استكشف السعر المباشر لتوكن MKL!

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