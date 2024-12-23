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سعر Merkle Trade (MKL) المباشر لليوم هو USD 0.311777 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.73M . يتم تحديث سعر MKL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Merkle Trade الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 84.05K - تغيير سعر Merkle Trade خلال اليوم هو +2.44% - لديه عرض متداول بقيمة USD 8.69M

أداء سعر Merkle Trade (MKL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Merkle Trade مقابل USD هو $ +0.00741666 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Merkle Trade مقابل USD هو $ +0.1821056720 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Merkle Trade مقابل USD هو $ +0.7217263417 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Merkle Trade مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00741666 +2.44% 30 يوم $ +0.1821056720 +58.41% 60 يوم $ +0.7217263417 +231.49% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Merkle Trade (MKL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Merkle Trade: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.296296$ 0.296296 $ 0.296296 24 ساعة مرتفع $ 0.336958$ 0.336958 $ 0.336958 عالية طوال الوقت $ 0.46655$ 0.46655 $ 0.46655 تغير السعر (1 ساعة) -0.65% تغير السعر (1يوم) +2.44% تغير السعر (7 أيام) -3.88%

معلومات سوق Merkle Trade (MKL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: