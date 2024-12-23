سعر Merkle Trade (MKL)
سعر Merkle Trade (MKL) المباشر لليوم هو USD 0.311777. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.73M. يتم تحديث سعر MKL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Merkle Trade الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 84.05K
- تغيير سعر Merkle Trade خلال اليوم هو +2.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 8.69M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MKL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MKL.
خلال اليوم، كان سعر Merkle Trade مقابل USD هو $ +0.00741666 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Merkle Trade مقابل USD هو $ +0.1821056720 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Merkle Trade مقابل USD هو $ +0.7217263417 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Merkle Trade مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00741666
|+2.44%
|30 يوم
|$ +0.1821056720
|+58.41%
|60 يوم
|$ +0.7217263417
|+231.49%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Merkle Trade: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.65%
+2.44%
-3.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Merkle Trade is the first gamified perpetual futures decentralized exchange (DEX) based on Aptos. It provides omnichain support, including EVM wallet integration via LayerZero. Backed by prominent investors like Hashed and Arrington Capital, Merkle Trade uniquely combines a high-performance, secure perpetual DEX with the engaging, social elements of popular online and RPG games. Believing that making directional bets on volatile assets like crypto should be fun for all, the platform has significantly lowered the barriers to entry for leverage trading crypto, commodities, and forex. In 10 months, Merkle Trade has amassed over $13.5 billion in cumulative trading volume and attracted more than 125,000 traders.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MKL إلى AUD
A$0.49572543
|1 MKL إلى GBP
￡0.24630383
|1 MKL إلى EUR
€0.29618815
|1 MKL إلى USD
$0.311777
|1 MKL إلى MYR
RM1.4029965
|1 MKL إلى TRY
₺10.97143263
|1 MKL إلى JPY
¥48.77439388
|1 MKL إلى RUB
₽32.04132229
|1 MKL إلى INR
₹26.48233838
|1 MKL إلى IDR
Rp5,028.66058631
|1 MKL إلى PHP
₱18.34495868
|1 MKL إلى EGP
￡E.15.86009599
|1 MKL إلى BRL
R$1.89560416
|1 MKL إلى CAD
C$0.44584111
|1 MKL إلى BDT
৳37.10458077
|1 MKL إلى NGN
₦482.62456046
|1 MKL إلى UAH
₴13.02292529
|1 MKL إلى VES
Bs15.900627
|1 MKL إلى PKR
Rs86.43393771
|1 MKL إلى KZT
₸163.06248877
|1 MKL إلى THB
฿10.65965563
|1 MKL إلى TWD
NT$10.17328351
|1 MKL إلى CHF
Fr0.27748153
|1 MKL إلى HKD
HK$2.42250729
|1 MKL إلى MAD
.د.م3.12400554