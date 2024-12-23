احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MST مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MST.

سعر Meridian MST (MST) المباشر لليوم هو USD 0.191039 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.69M . يتم تحديث سعر MST مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Meridian MST الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.32K - تغيير سعر Meridian MST خلال اليوم هو +16.76% - لديه عرض متداول بقيمة USD 8.86M

أداء سعر Meridian MST (MST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Meridian MST مقابل USD هو $ +0.02741587 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Meridian MST مقابل USD هو $ +0.3271288984 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Meridian MST مقابل USD هو $ +0.3715811902 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Meridian MST مقابل USD هو $ +0.11417100623236541 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.02741587 +16.76% 30 يوم $ +0.3271288984 +171.24% 60 يوم $ +0.3715811902 +194.51% 90 يوم $ +0.11417100623236541 +148.53%

تحليل سعر Meridian MST (MST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Meridian MST: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.152251$ 0.152251 $ 0.152251 24 ساعة مرتفع $ 0.192954$ 0.192954 $ 0.192954 عالية طوال الوقت $ 0.253883$ 0.253883 $ 0.253883 تغير السعر (1 ساعة) -0.62% تغير السعر (1يوم) +16.76% تغير السعر (7 أيام) +50.80%

معلومات سوق Meridian MST (MST)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: