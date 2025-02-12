سعر MergeX (MGE)
سعر MergeX (MGE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MergeX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.33
- تغيير سعر MergeX خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MergeX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MergeX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MergeX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MergeX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-40.33%
|60 يوم
|$ 0
|-47.35%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MergeX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MergeX is a x11 coin with Masternodes, that has play to earn function with the intent of bringing all crypto communities together. Through community events and massive tournaments with cash prizes, MergeX is revolutionizing the P2E scene.
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