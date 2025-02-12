سعر Mergen (MRGN)
سعر Mergen (MRGN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MRGN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mergen الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 47.36
- تغيير سعر Mergen خلال اليوم هو -0.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Mergen مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mergen مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mergen مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mergen مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.48%
|30 يوم
|$ 0
|+66.08%
|60 يوم
|$ 0
|+66.22%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mergen: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.05%
-0.48%
+10.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MRGN is a crypto asset developed by Bitci Borsa Teknoloji Anonim Limited on Bitcichain. mergenhan.ai is a platform that utilizes the integration of blockchain technology and artificial intelligence to enable users to create images, text, video and audio records with various commands on this platform. Mergen ("MRGN") is the native digital asset of this platform.
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