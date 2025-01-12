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سعر Merge (MERGE) المباشر لليوم هو USD 0.00886243 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 796.04K . يتم تحديث سعر MERGE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Merge الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 167.12 - تغيير سعر Merge خلال اليوم هو +0.33% - لديه عرض متداول بقيمة USD 89.82M

أداء سعر Merge (MERGE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Merge مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Merge مقابل USD هو $ +0.0000847301 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Merge مقابل USD هو $ +0.1377780965 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Merge مقابل USD هو $ +0.0079744338230738215 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.33% 30 يوم $ +0.0000847301 +0.96% 60 يوم $ +0.1377780965 +1,554.63% 90 يوم $ +0.0079744338230738215 +898.03%

تحليل سعر Merge (MERGE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Merge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00868972$ 0.00868972 $ 0.00868972 24 ساعة مرتفع $ 0.00903106$ 0.00903106 $ 0.00903106 عالية طوال الوقت $ 0.091276$ 0.091276 $ 0.091276 تغير السعر (1 ساعة) +0.18% تغير السعر (1يوم) +0.33% تغير السعر (7 أيام) +5.72%

معلومات سوق Merge (MERGE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: