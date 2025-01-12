سعر Merge (MERGE)
سعر Merge (MERGE) المباشر لليوم هو USD 0.00886243. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 796.04K. يتم تحديث سعر MERGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Merge الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 167.12
- تغيير سعر Merge خلال اليوم هو +0.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 89.82M
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خلال اليوم، كان سعر Merge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Merge مقابل USD هو $ +0.0000847301 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Merge مقابل USD هو $ +0.1377780965 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Merge مقابل USD هو $ +0.0079744338230738215 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.33%
|30 يوم
|$ +0.0000847301
|+0.96%
|60 يوم
|$ +0.1377780965
|+1,554.63%
|90 يوم
|$ +0.0079744338230738215
|+898.03%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Merge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.18%
+0.33%
+5.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Merge is the collaborative result of multi-functional teams and individuals who focus on providing Software as a Service (SaaS) powered by the Blockchain. With the support of the MERGE Cryptocurrency, and based on its Tokenomics model, where both users and developers benefit from each other, Merge provides a wide range of solutions for crypto and non-crypto oriented users, teams, and companies. One one side, Merge acts as a trusted third party that pays for the services users use with their investments. Users get back the tokens they invest once they stop using the services Merge provides. On the other, Merge attracts developers who create their own software apps, tools and solutions, being them blockchain and non-blockchain based. Merge helps them bringing their creations to the market and transitioning them to Software as a Service. Developers get then compensated when users and partners use their services.
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