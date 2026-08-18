سعر Merck xStock اليوم

السعر المباشر لمشروع Merck xStock (MRKX) اليوم هو $ 135.46، مع تغير بنسبة 0.09% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MRKX الحالي إلى USD هو $ 135.46 لكل MRKX.

يحتل Merck xStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 263,802، مع عرض متداول قدره 1.95K MRKX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MRKX بين $ 135.46 (أدنى) و$ 135.5 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 138.53، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 94.56.

على المدى القصير، تحرك MRKX بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+5.21% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 207.44.

معلومات سوق Merck xStock (MRKX)

القيمة السوقية $ 263.80K$ 263.80K $ 263.80K الحجم (24 ساعة) $ 207.44$ 207.44 $ 207.44 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 121.87M$ 121.87M $ 121.87M إمداد دورة التداول 1.95K 1.95K 1.95K إجمالي العرض 899,646.1307522967 899,646.1307522967 899,646.1307522967

القيمة السوقية الحالية لـ Merck xStock هي $ 263.80K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 207.44. العرض المتداول لـ MRKX يبلغ 1.95K، مع إجمالي عرض 899646.1307522967. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 121.87M.