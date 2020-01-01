توكنوميكس MerchMinter (MRCHR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول MerchMinter (MRCHR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات MerchMinter (MRCHR) Your Merch on Amazon Grow your community and make a profit by simply uploading your designs and we will take care of the rest while you focus on your brand. MerchMinter is the easiest and fastest way to mint and sell your own merch on Amazon in multiple countries, eliminating the complexity, time, resource, and cost barriers to attract millions of crypto and non-crypto people. So, whether you're looking to scale your project or streamline the process of equipping your team and ambassadors with staff clothing, you've come to the right place. Doing this well involves getting four key pieces correct: Simple Setup, Compliance, Selling Experience, and Growth Ecosystem. Simple Setup (Launch in Minutes) All you need to do is create your design or use our AI design creator (coming soon), upload it here, select products and colors, set your royalties, and we’ll handle the rest. We sync your products to Amazon, where they’re automatically printed and shipped on demand, ensuring everything is ready for customers and staff to find and buy your merch. And yes, we are optimized for multiple countries from the start — no extra setup required! Your merch will be purchasable in USA (amazon.com), UK (amazon.co.uk), Germany (amazon.de), France (amazon.fr), Italy (amazon.it), Spain (amazon.es), and Japan (amazon.co.jp). And yes, Amazon handles the whole support for your customers: questions, returns and refunds - no attention from you required! الموقع الرسمي: https://www.merchminter.com/ الوثيقة البيضاء: https://www.merchminter.com/whitepaper اشتر MRCHR الآن!

توكنوميكس MerchMinter (MRCHR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار MerchMinter (MRCHR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 413.60K $ 413.60K $ 413.60K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 900.35M $ 900.35M $ 900.35M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 459.38K $ 459.38K $ 459.38K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00045938 $ 0.00045938 $ 0.00045938 معرفة المزيد عن سعر MerchMinter (MRCHR)

توكنوميكس MerchMinter (MRCHR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس MerchMinter (MRCHR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MRCHR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MRCHR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MRCHR، استكشف السعر المباشر لتوكن MRCHR!

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