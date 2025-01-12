سعر MerchDAO (MRCH)
سعر MerchDAO (MRCH) المباشر لليوم هو USD 0.00430557. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.70K. يتم تحديث سعر MRCH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MerchDAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 55.11
- تغيير سعر MerchDAO خلال اليوم هو -3.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.57M
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خلال اليوم، كان سعر MerchDAO مقابل USD هو $ -0.000137194057522628 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MerchDAO مقابل USD هو $ -0.0005340263 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MerchDAO مقابل USD هو $ -0.0005011976 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MerchDAO مقابل USD هو $ -0.000750838948790916 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000137194057522628
|-3.08%
|30 يوم
|$ -0.0005340263
|-12.40%
|60 يوم
|$ -0.0005011976
|-11.64%
|90 يوم
|$ -0.000750838948790916
|-14.84%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MerchDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-3.08%
-17.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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