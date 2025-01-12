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سعر MerchDAO (MRCH) المباشر لليوم هو USD 0.00430557 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.70K . يتم تحديث سعر MRCH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MerchDAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 55.11 - تغيير سعر MerchDAO خلال اليوم هو -3.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.57M

أداء سعر MerchDAO (MRCH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MerchDAO مقابل USD هو $ -0.000137194057522628 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MerchDAO مقابل USD هو $ -0.0005340263 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MerchDAO مقابل USD هو $ -0.0005011976 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MerchDAO مقابل USD هو $ -0.000750838948790916 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000137194057522628 -3.08% 30 يوم $ -0.0005340263 -12.40% 60 يوم $ -0.0005011976 -11.64% 90 يوم $ -0.000750838948790916 -14.84%

تحليل سعر MerchDAO (MRCH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MerchDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00430273$ 0.00430273 $ 0.00430273 24 ساعة مرتفع $ 0.00444766$ 0.00444766 $ 0.00444766 عالية طوال الوقت $ 9.57$ 9.57 $ 9.57 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -3.08% تغير السعر (7 أيام) -17.34%

معلومات سوق MerchDAO (MRCH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: