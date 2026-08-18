سعر Meowpin اليوم

السعر المباشر لمشروع Meowpin (MEOWPIN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 28.60% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MEOWPIN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MEOWPIN.

يحتل Meowpin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 41,337، مع عرض متداول قدره 999.89M MEOWPIN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MEOWPIN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00127197، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MEOWPIN بمقدار +1.52% خلال الساعة الماضية و+41.09% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Meowpin (MEOWPIN)

القيمة السوقية $ 41.34K$ 41.34K $ 41.34K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 41.34K$ 41.34K $ 41.34K إمداد دورة التداول 999.89M 999.89M 999.89M إجمالي العرض 999,890,471.755549 999,890,471.755549 999,890,471.755549

القيمة السوقية الحالية لـ Meowpin هي $ 41.34K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MEOWPIN يبلغ 999.89M، مع إجمالي عرض 999890471.755549. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 41.34K.