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سعر Meowka Neko (MEOWKA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.75K . يتم تحديث سعر MEOWKA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Meowka Neko الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.63 - تغيير سعر Meowka Neko خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Meowka Neko (MEOWKA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Meowka Neko مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Meowka Neko مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Meowka Neko مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Meowka Neko مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -16.96% 60 يوم $ 0 +19.44% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Meowka Neko (MEOWKA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Meowka Neko: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00556844$ 0.00556844 $ 0.00556844 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -8.79%

معلومات سوق Meowka Neko (MEOWKA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: