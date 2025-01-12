سعر Meowka Neko (MEOWKA)
سعر Meowka Neko (MEOWKA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.75K. يتم تحديث سعر MEOWKA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Meowka Neko الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.63
- تغيير سعر Meowka Neko خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Meowka Neko مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Meowka Neko مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Meowka Neko مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Meowka Neko مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-16.96%
|60 يوم
|$ 0
|+19.44%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Meowka Neko: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-8.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meowka Neko is a cryptocurrency project that revolves around the concept of meme coins. It aims to bring fun and entertainment to the crypto space with its unique theme centered around cute and playful neko (cat) characters. Meowka Neko offers a vibrant and engaging community where users can participate in various activities and events related to the project. As a meme coin, Meowka Neko embraces the lighthearted nature of the crypto world while also providing opportunities for users to earn and trade the token. It combines the excitement of meme culture with the potential for financial growth within the crypto market.
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