سعر Meow on Zora اليوم

السعر المباشر لمشروع Meow on Zora (MEOW) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MEOW الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MEOW.

يحتل Meow on Zora حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 36,061، مع عرض متداول قدره 982.87M MEOW. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MEOW بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MEOW بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Meow on Zora (MEOW)

القيمة السوقية $ 36.06K$ 36.06K $ 36.06K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 36.69K$ 36.69K $ 36.69K إمداد دورة التداول 982.87M 982.87M 982.87M إجمالي العرض 982,865,093.3828875 982,865,093.3828875 982,865,093.3828875

القيمة السوقية الحالية لـ Meow on Zora هي $ 36.06K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MEOW يبلغ 982.87M، مع إجمالي عرض 982865093.3828875. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 36.69K.