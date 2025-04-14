سعر Meow Meme (MEOW)
سعر Meow Meme (MEOW) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MEOW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Meow Meme الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Meow Meme خلال اليوم هو +1.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Meow Meme مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Meow Meme مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Meow Meme مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Meow Meme مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.05%
|30 يوم
|$ 0
|-29.82%
|60 يوم
|$ 0
|-40.93%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Meow Meme: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.43%
+1.05%
-14.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meow Meme ($MEOW) is a fun and playful meme coin built on the Ethereum blockchain. It aims to create an engaging community around its token, promoting lightheartedness and entertainment while exploring the possibilities of decentralized finance (DeFi).
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