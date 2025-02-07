سعر Menzy (MNZ)
سعر Menzy (MNZ) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MNZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Menzy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 49.75
- تغيير سعر Menzy خلال اليوم هو +9.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Menzy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Menzy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Menzy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Menzy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+9.06%
|30 يوم
|$ 0
|-26.40%
|60 يوم
|$ 0
|-45.85%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Menzy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.00%
+9.06%
-22.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Menzy is introducing a unique Move2Earn body movement count system for earning passive income in the form of MNZ Tokens. A lot of current Move2earn systems are step counts only but with Menzy we have developed a unique algorithmic system that detects any sort of activity or sport happening with the help of your mobile camera or acamera enabled device. Our system visually detects the activity being performed. Furthermore our software has the ability to identify the pose of an individual and the Menzy platform rewards the user for performing successful movements.
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