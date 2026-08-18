سعر Mento Swiss Franc اليوم

السعر المباشر لمشروع Mento Swiss Franc (CHFM) اليوم هو $ 1.22، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CHFM الحالي إلى USD هو $ 1.22 لكل CHFM.

يحتل Mento Swiss Franc حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 86,231، مع عرض متداول قدره 70.88K CHFM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CHFM بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.38، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.587826.

على المدى القصير، تحرك CHFM بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 707.67.

معلومات سوق Mento Swiss Franc (CHFM)

القيمة السوقية $ 86.23K$ 86.23K $ 86.23K الحجم (24 ساعة) $ 707.67$ 707.67 $ 707.67 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 86.23K$ 86.23K $ 86.23K إمداد دورة التداول 70.88K 70.88K 70.88K إجمالي العرض 70,881.36562772421 70,881.36562772421 70,881.36562772421

القيمة السوقية الحالية لـ Mento Swiss Franc هي $ 86.23K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 707.67. العرض المتداول لـ CHFM يبلغ 70.88K، مع إجمالي عرض 70881.36562772421. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 86.23K.